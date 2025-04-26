Райнер Сакс В Москве убит один из главных военных стратегов России

Иными словами, Москалик был одним из ключевых военных, отвечавших за стратегическую подготовку армии к боевым действиям. Украинские блогеры предположили, что причиной его убийства могли стать конфликтные отношения с подчиненными. Официальные представители Украины пока никак не прокомментировали произошедшее.

Больше всего этот инцидент сказывается на престиже российских органов внутренней безопасности, поскольку случаев ликвидации генералов подобным способом в российской столице уже как минимум два. В Брянске в результате взрыва автомобиля также погиб один из ведущих инженеров российской армии, ответственный за разработку средств радиоэлектронной борьбы.

Представители российского правительства продолжают активную информационную кампанию, утверждая о якобы достигнутой договоренности с США, о которой ранее публично заявлял бывший президент Дональд Трамп.

Россия ведет хорошо просчитанную информационную игру. С одной стороны, часть чиновников озвучивает в СМИ уже известные с начала войны требования о полном контроле над Украиной, с другой стороны, пытаются внушить аудитории, что Соединенные Штаты будто бы предлагают российскую позицию в качестве плана урегулирования. России удалось отклонить первоначальное требование США о немедленном установлении режима прекращения огня с последующими переговорами по окончательным условиям.

Позиции сближаются