В пригороде Москвы вчера в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, который занимал пост замначальника Главного оперативного управления Генштаба российской армии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Иными словами, Москалик был одним из ключевых военных, отвечавших за стратегическую подготовку армии к боевым действиям. Украинские блогеры предположили, что причиной его убийства могли стать конфликтные отношения с подчиненными. Официальные представители Украины пока никак не прокомментировали произошедшее.
Больше всего этот инцидент сказывается на престиже российских органов внутренней безопасности, поскольку случаев ликвидации генералов подобным способом в российской столице уже как минимум два. В Брянске в результате взрыва автомобиля также погиб один из ведущих инженеров российской армии, ответственный за разработку средств радиоэлектронной борьбы.
Представители российского правительства продолжают активную информационную кампанию, утверждая о якобы достигнутой договоренности с США, о которой ранее публично заявлял бывший президент Дональд Трамп.
Россия ведет хорошо просчитанную информационную игру. С одной стороны, часть чиновников озвучивает в СМИ уже известные с начала войны требования о полном контроле над Украиной, с другой стороны, пытаются внушить аудитории, что Соединенные Штаты будто бы предлагают российскую позицию в качестве плана урегулирования. России удалось отклонить первоначальное требование США о немедленном установлении режима прекращения огня с последующими переговорами по окончательным условиям.
Позиции сближаются
Советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что вчерашняя встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным еще больше сблизила позиции России и США не только по вопросу Украины. По словам Ушакова, обсуждалась перспектива возможных прямых переговоров между Украиной и Россией. Президент США также выразил мнение, что окончательное соглашение должно быть достигнуто на прямой встрече между Киевом и Москвой. Это свидетельствует о том, что американский лидер и его команда понимают: добиться зафиксированного на бумаге соглашения исключительно с помощью «маятниковой дипломатии» невозможно.
Судя по внутренней информации, опубликованной вчера западными СМИ, и цитатам президента США, Трамп стремится к прекращению боевых действий, оказывая давление прежде всего на Украину, поскольку у него нет ни инструментов, ни воображения для аналогичного давления на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что обсуждать вопрос территорий Киев готов только после полного установления режима прекращения огня. Говоря о Крыме, глава государства подчеркнул, что отказаться от него невозможно, поскольку это достояние украинского народа. В то же время Зеленский признал, что у украинской армии недостаточно вооружений, чтобы вернуть полуостров военным путем. Официальная риторика украинского президента все так же акцентирует, что сперва необходимо добиться перемирия, а уже потом обсуждать остальные вопросы.
Представители США, Украины и России продолжают в прессе публиковать новые детали, мнения и предположения, которые на практике не имеют особого значения, но мешают формированию конструктивного переговорного процесса.
Российская армия продолжала наносить удары дронами по украинским городам - в качестве целей выбирались отдельные населенные пункты, на которые сосредотачивается основная масса беспилотников. В Павлограде в результате одной из атак были жертвы среди мирного населения.
На фронте количество наступлений, начатых российскими войсками, в последние дни осталось на прежнем уровне. Тактическая авиация продолжает действовать активно - ежедневно на позиции и населенные пункты Украины сбрасывается более 150 планирующих авиабомб.
На направлении Курск/Сумы/Белгород российское командование стремится поддерживать высокий темп наступления, но существенных успехов не достигает. Признаков ослабления российских сил на этом участке не наблюдается.
На Харьковском направлении российские подразделения вчера были пассивны.
В районе Купянска армия России предприняла несколько локальных атак. На Лиманском направлении бои были ожесточенными, но и здесь темп наступления немного снизился. На Северском участке российское наступление вновь перешло в позиционную фазу боев. В целом на данном отрезке линии фронта изменений нет.
В районе Бахмута атаки российских подразделений в сторону Часового Яра стали более интенсивными, однако значительных изменений на фронте это не вызвало. В окрестностях Торецка продолжаются ожесточенные городские бои, и ситуация остается стабильной.
На покровском направлении продолжается интенсивное наступление, при этом российские войска сумели незначительно улучшить свои позиции в одной точке. Юго-западнее Донецка армия РФ проявляла активность, но безрезультатно.
На южном фронте больше всего боев произошло в районе Орехова, однако линия соприкосновения не изменилась. В других местах российские войска оставались пассивными.
Напряженность между Индией и Пакистаном всегда таит в себе риск эскалации, но не хотелось бы верить, что дойдет до реальных военных действий между двумя странами. Если бы такой конфликт произошел несколько лет назад, можно было бы ожидать, что кто-нибудь из стран Шанхайской организации предпримет усилия по деэскалации ситуации. Скорее всего, этим государством стала бы Россия. По состоянию на вчерашний день единственным, кто заявил о готовности посредничества, оказался Иран, но его роль в подобной ситуации нельзя воспринимать всерьез. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.