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Алар Карис: я пригласил Трампа в Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон

Алар Карис и Дональд Трамп.
Алар Карис и Дональд Трамп. Фото: Presidendi kantselei

Президент Алар Карис, сидевший на похоронах папы римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его супругой, сообщил ERR, что говорил с Трампом о мирном процессе по Украине и пригласил его посетить Эстонию.

«Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским», - сказал Карис и добавил, что не стал слишком подробно расспрашивать Трампа о том, что дала эта встреча.

«Мы также говорили, что он мог бы посетить Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон. Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения», - отметил Карис.

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