Алар Карис: я пригласил Трампа в Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон

Президент Алар Карис, сидевший на похоронах папы римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его супругой, сообщил ERR, что говорил с Трампом о мирном процессе по Украине и пригласил его посетить Эстонию.
«Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским», - сказал Карис и добавил, что не стал слишком подробно расспрашивать Трампа о том, что дала эта встреча.
«Мы также говорили, что он мог бы посетить Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон. Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения», - отметил Карис.