Алар Карис: я пригласил Трампа в Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон

«Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским», - сказал Карис и добавил, что не стал слишком подробно расспрашивать Трампа о том, что дала эта встреча.