Цахкна: мы продолжим сдерживать суда российского теневого флота

«Сегодня российскому танкеру Kiwala было разрешено возобновить рейс после устранения серьезных недостатков судна, - сказал Цахкна. - Задержание судов российского теневого флота в Эстонии и также недавно в Финляндии показывает, что действия таких судов не остаются безнаказанными и что у нас есть возможность их останавливать».

Эстонские ВМС перехватили нефтяной танкер в Балтийском море рано утром 11 апреля. Сразу после этого инспекция Департамента транспорта выявила 40 недостатков, и судну было запрещено продолжать рейс до устранения недостатков.

Цахкна заявил, что недостатки, связанные с задержанием судна, были устранены, проведена инспекция, и в результате судно было освобождено. «Этот случай еще раз подтверждает, что в регистрах так называемых стран удобного флага есть существенные недостатки, данные не являются надежными, а общение с ними проблематично», - отметил Цахкна.

Нефтяной танкер Kiwala, не имеющий действительного сертификата государства флага, вошел в воды Финского залива 10 апреля. Капитан судна представил в качестве государства своего флага Джибути, но на тот момент бывшее государство флага Джибути отозвало флаг из-за незаконной деятельности судна.

Кроме того, танкер не имел страховки и был подвергнут санкциям со стороны Европейского союза, Великобритании, Канады и Швейцарии. Однако 16 апреля власти Джибути объявили, что судно будет числиться в регистре государства флага в течение переходного периода до 7 мая - и сертификаты судна будут действовать до этого срока.