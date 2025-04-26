Латвия предлагает Эстонии участие в деятельности Air Baltic​

В пятницу состоялась встреча министров, на которой были актуализированы вопросы сотрудничества Латвии и Эстонии по проекту Rail Baltica и в сфере авиасообщения, в том числе развитию латвийской национальной авиакомпании Air Baltic.

Министры подчеркнули, что обе страны твердо намерены обеспечить трансграничное соединение Rail Baltic. Швинка проинформировал эстонского министра о ходе реализации проекта в Латвии, в том числе о начале строительства основной трассы и выделенном финансировании для строительства 40-километрового участка от Иецавы до границы с Литвой, а также о возобновлении работ на Рижском центральном вокзале с целью завершения строительства к 2026 году.

В ходе встречи министры подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для совместного решения вопросов, связанных с приобретением подвижного состава для Rail Baltica. В настоящее время ведется активное сотрудничество между латвийским Pasažieru vilciens и эстонским Eesti Liinirongid, работающим под брендом Elron. Также ведется работа по совместной закупке поездов для Rail Baltic.

Министры также обсудили перспективы развития авиасообщения в Балтии. Швинка проинформировал эстонского коллегу о подготовке к первичному публичному размещению акций Air Baltic, выразив желание начать переговоры о более широком участии в этом процессе стран региона. Министр подчеркнул, что Air Baltic обеспечивает авиасообщение по всему региону, и обсуждение будущего развития компании может быть интересно и эстонской стороне - правительству, инвесторам, аэропортам и другим заинтересованным в развитии Air Baltic сторонам.