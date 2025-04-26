Латвия предлагает Эстонии участие в деятельности Air Baltic​

Министр сообщения Латвии Атис Швинка и министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс подтвердили готовность продолжать сотрудничество по закупке подвижного состава для Rail Baltic. Министры также обсудили вопросы сотрудничества по развитию латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.
В пятницу состоялась встреча министров, на которой были актуализированы вопросы сотрудничества Латвии и Эстонии по проекту Rail Baltica и в сфере авиасообщения, в том числе развитию латвийской национальной авиакомпании Air Baltic.
Министры подчеркнули, что обе страны твердо намерены обеспечить трансграничное соединение Rail Baltic. Швинка проинформировал эстонского министра о ходе реализации проекта в Латвии, в том числе о начале строительства основной трассы и выделенном финансировании для строительства 40-километрового участка от Иецавы до границы с Литвой, а также о возобновлении работ на Рижском центральном вокзале с целью завершения строительства к 2026 году.
В ходе встречи министры подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для совместного решения вопросов, связанных с приобретением подвижного состава для Rail Baltica. В настоящее время ведется активное сотрудничество между латвийским Pasažieru vilciens и эстонским Eesti Liinirongid, работающим под брендом Elron. Также ведется работа по совместной закупке поездов для Rail Baltic.
Министры также обсудили перспективы развития авиасообщения в Балтии. Швинка проинформировал эстонского коллегу о подготовке к первичному публичному размещению акций Air Baltic, выразив желание начать переговоры о более широком участии в этом процессе стран региона. Министр подчеркнул, что Air Baltic обеспечивает авиасообщение по всему региону, и обсуждение будущего развития компании может быть интересно и эстонской стороне - правительству, инвесторам, аэропортам и другим заинтересованным в развитии Air Baltic сторонам.
Лейс высоко оценил результаты деятельности Air Baltic в Эстонии, отметив, что положительные финансовые результаты компании станут важным фактором в процессе IPO и повышении интереса инвесторов.