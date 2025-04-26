Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании, базирующиеся в Плимуте и Портсмуте, были задействованы для слежения за российскими военными кораблями в британских водах на этой неделе, сообщил представитель флота. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
Фрегат HMS St Albans, базирующийся в Плимуте, следил за кораблем «Адмирал Головко», шедшим из Средиземного моря на восток через Ла-Манш, и поднял палубный вертолет Merlin для сбора информации с воздуха.
Патрульный корабль HMS Mersey, базирующийся в Портсмуте, следил за другим кораблем российского флота, корветом «Сообразительный», следовавшем в западном направлении. Британцы также отслеживали перемещения российского танкера «Кола», шедшего в том же направлении.
Капитан HMS Albans Мэтт Тир заявил, что «регулярность российской активности вокруг Соединенного Королевства подтверждает жизненную важность постоянной интеграции с нашими союзниками и партнерами».
Ранее в апреле HMS Albans также участвовал в трехдневной операции по наблюдению за российским корветом «Стойкий» класса «Стерегущий», сообщили в военно-морском флоте.
Тир сказал, что фрегат «находится в состоянии высокой готовности к действиям в любое время и в любом месте, где мы нужны нации для защиты нашей родины и окружающих ее вод».
Он добавил, что «чрезвычайно гордится» профессионализмом своего экипажа и «неустанной преданностью делу обеспечения безопасности нашей страны».
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