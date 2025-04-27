Письмо с «Титаника» продали на аукционе за 350 000 евро

Отправленное с парохода «Титаник» письмо продано на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро). Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 26 апреля.

«Это прекрасное судно»

Подписанная открытка была отправлена пассажиром первого класса Арчибальдом Грейси IV - американским инвестором и писателем. Документ выставил на торги его внучатый племянник.

«Это прекрасное судно, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», - писал его двоюродный дед вскоре после отплытия.

Торги прошли в аукционном доме Henry Aldridge & Son в английском графстве Уилтшир. Стартовая цена составила 60 000 фунтов. В итоге открытка ушла с молотка в пять раз дороже. Покупателем стал частный коллекционер из США.

Кем был автор письма?

Арчибальд Грейси IV был одним из немногих пассажиров «Титаника», кто выжил, выпрыгнув за борт в ледяную воду. Он забрался на перевернутую шлюпку, откуда его спасли.