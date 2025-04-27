Фото Инцидент в Таллинне: судью ЧМ унесли со льда «Тондираба» на носилках

Во время матча Хорватии и Южной Кореи на турнире группы B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею, проходящего в Таллинне, судью унесли со льда на носилках.
Инцидент произошел в первом периоде. Президент Эстонского хоккейного союза Раунo Паррас сказал Postimees, что судья оказался зажатым между двумя игроками и бортом и получил сильный удар. Что именно случилось с судьей, Паррас сказать не смог.
В стартовом матче начавшегося вчера турнира Литва обыграла Китай со счетом 1:0. Во втором матче сборная Эстонии разгромила Испанию - 6:1.
Эстония сыграет в воскресенье с Хорватией, во вторник - с Литвой, в четверг - с Южной Кореей и в пятницу - с Китаем.
В группу А первого дивизиона выходит только победитель турнира. Команда, занявшая последнее место в группе, на следующий год вылетает во второй дивизион.