Второй шанс для цветов: в Эстонии нашли способ спасти непроданные букеты

Жители Эстонии - настоящие любители цветов: это доказывают распроданные в магазинах цветы перед Днем матери и пестрые прилавки на рынках весной. Однако мало кто знает, что ежедневно остается большое количество непроданных цветов, которые в итоге выбрасываются. Этой проблеме начали искать решение, и теперь стало возможно спасти красивые цветы, которые в противном случае оказались бы в мусорке.