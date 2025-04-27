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Второй шанс для цветов: в Эстонии нашли способ спасти непроданные букеты

Приложение Resq Club поможет вам получить неидеальные цветы по более низкой цене. Фото иллюстративное.
Приложение Resq Club поможет вам получить неидеальные цветы по более низкой цене. Фото иллюстративное. Фото: Tartu Postimees / Sille Annuk / Scanpix

Жители Эстонии - настоящие любители цветов: это доказывают распроданные в магазинах цветы перед Днем матери и пестрые прилавки на рынках весной. Однако мало кто знает, что ежедневно остается большое количество непроданных цветов, которые в итоге выбрасываются. Этой проблеме начали искать решение, и теперь стало возможно спасти красивые цветы, которые в противном случае оказались бы в мусорке.

Похожее решение ранее уже применялось в сфере продуктов питания: товары с приближающимся сроком годности находят новый дом по сниженной цене. Теперь тот же принцип распространился и на спасение срезанных цветов и растений в горшках.

Речь идет не о плохих или завядших растениях. Часто причина лишь в том, что продавец хочет освободить место для нового товара или цветок не соответствует стандартам так называемого «идеального букета».

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