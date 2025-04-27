Автомобиль въехал в толпу в Канаде, есть погибшие. Что известно

В Ванкувере вечером в субботу автомобиль въехал в толпу во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной. Есть погибшие и пострадавшие, но полиция пока не называет их число. Водитель задержан.
Филиппинская община отмечала один из важнейших праздников - день Лапу-Лапу, борца с колонизаторами, жившего в XVI веке, когда около 8 вечера по местному времени в людей врезался внедорожник черного цвета.
Полиция пока не называет число погибших и пострадавших. В официальном заявлении правоохранителей говорится, что «несколько человек погибли и многие получили ранения».
Канадское издание Global News пишет со ссылкой на источники, что погибли как минимум восемь человек (в том числе один ребенок), пострадали шестеро.
Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025
Йосеб Варде, совладелец фудтрака Bao Buns, находился на месте происшествия и рассказал программе Weekend на BBC World Service, что когда последнее выступление на фестивале закончилось, автомобиль на большой скорости проехал по узкой улице, вдоль которой стояли фудтраки, в том числе и его, - «совершенно прямо, сквозь толпу».
Йосеб говорит, что машина ехала со скоростью около 100 км/ч.
По его словам, водитель остановился, попытался убежать, но, насколько он понял, был пойман людьми, находившимися поблизости.
«Я думаю, он хотел нанести максимальный урон, - говорит Варде, добавляя, что погибли несколько его клиентов. - Я видел тела под фудтраками, как мужья кричали, ища своих жен или детей - это было просто ужасно».
В программе праздника был парад, показ фильма, танцы и концерт с участием члена группы Black Eyed Peas. Как пишет Global News, инцидент произошел сразу после выступления музыкантов.
Журналист Крис Пангилинан, приехавший в Ванкувер на праздник, рассказал каналу CBC, что работники уже сворачивали сцену и убрали барьер для машин (часть улицы была сделана пешеходной зоной на время фестиваля). Они помогали автомобилям аккуратно проехать, минуя людей, когда одна машина внезапно ускорилась и сбила человека.
«Это было похоже на зону военных действий», - добавил он.
Водитель машины - 30-летний мужчина из Ванкувера - был задержан на месте происшествия.
В Канаде в понедельник пройдут парламентские выборы (досрочное голосование уже началось). Лидер социал-демократической Новой демократической партии Джагмит Сингх был на празднике незадолго до инцидента.
«Это так ужасно, я даже не знаю, что сказать, - приводит телеканал CTV News слова политика. - Я только что был там, и я вижу перед собой лица улыбающихся и танцующих детей».
Другие канадские политики тоже выразили свои соболезнования филиппинской общине. Среди них премьер-министр Марк Карни, лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, премьер Британской Колумбии Дэвид Эби и мэр Ванкувера Кен Сим.