Автомобиль въехал в толпу в Канаде, есть погибшие. Что известно

Филиппинская община отмечала один из важнейших праздников - день Лапу-Лапу, борца с колонизаторами, жившего в XVI веке, когда около 8 вечера по местному времени в людей врезался внедорожник черного цвета.

Полиция пока не называет число погибших и пострадавших. В официальном заявлении правоохранителей говорится, что «несколько человек погибли и многие получили ранения».

Канадское издание Global News пишет со ссылкой на источники, что погибли как минимум восемь человек (в том числе один ребенок), пострадали шестеро.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Йосеб Варде, совладелец фудтрака Bao Buns, находился на месте происшествия и рассказал программе Weekend на BBC World Service, что когда последнее выступление на фестивале закончилось, автомобиль на большой скорости проехал по узкой улице, вдоль которой стояли фудтраки, в том числе и его, - «совершенно прямо, сквозь толпу».

Йосеб говорит, что машина ехала со скоростью около 100 км/ч.

По его словам, водитель остановился, попытался убежать, но, насколько он понял, был пойман людьми, находившимися поблизости.