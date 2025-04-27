Вс, 27.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В Канаде автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

Фото статьи
Фото: скриншот

Инцидент произошел в Ванкувере. Около восьми вечера по местному времени автомобиль врезался в людей во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной.

Полиция Ванкувера сообщила, что есть погибшие и раненые, но точных данных о количестве жертв пока нет, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на канадский телеканал CBC.

Полиция также сообщила, что водитель задержан, но пока не предоставила информацию о его возможных мотивах.

За несколько часов до этого на улице, где проходил фестиваль, проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые пройдут в ближайший понедельник.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх