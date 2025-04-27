В Канаде автомобиль въехал в толпу, есть погибшие

Инцидент произошел в Ванкувере. Около восьми вечера по местному времени автомобиль врезался в людей во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной.
Полиция Ванкувера сообщила, что есть погибшие и раненые, но точных данных о количестве жертв пока нет, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на канадский телеканал CBC.
Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025
Полиция также сообщила, что водитель задержан, но пока не предоставила информацию о его возможных мотивах.
За несколько часов до этого на улице, где проходил фестиваль, проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. В Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами, которые пройдут в ближайший понедельник.