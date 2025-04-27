Умер бывший глава Финансовой инспекции Эстонии

Рауль Мальмстейн родился 3 марта 1961 года. В 1984 году он окончил Таллиннский технический университет, получив степень магистра экономики, а в 1994 году продолжил обучение в области социологии в Нью-Йорке в Graduate Center, также получив магистерскую степень.

По данным LinkedIn, Мальмстейн работал в Министерстве экономики и коммуникаций с 1999 по 2003 год в должности вице-канцлера по экономическому развитию, а затем, с 2003 по 2005 год, был советником премьер-министра и правительства в Госканцелярии. С 2005 по 2006 год он был председателем правления компании Cresco Väärtpaberid. С 2006 по 2014 год Мальмстейн был главой Финансовой инспекции. Его карьера продолжилась в качестве руководителям проектов в компании Plus Plus Capital.