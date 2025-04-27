Полиция: пропавшие в Таллинне дети найдены

Сегодня, 27 апреля, рано утром из дома в Таллинне ушли пятилетний и шестилетний мальчики. Полиция просила помощи в поисках детей.
Сегодня рано утром в полицию поступило сообщение, что пятилетний Тор и шестилетний Верни ушли из своего дома в Таллинне.
Полиция и близкие детей начали поиски мальчиков. Были проверены близлежащие игровые площадки и парки, но безрезультатно.
К поискам были привлечены многочисленные патрули и полицейские собаки. Одновременно с этим проверялись записи с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых могли попасть дети.
Около десяти утра пресс-секретарь полиции сообщила, что, к счастью, дети нашлись: «Дети только что вернулись домой сами и с ними все в порядке».