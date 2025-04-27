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Полиция: пропавшие в Таллинне дети найдены

Обновлено 27 апреля 2025, 10:00
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 27 апреля, рано утром из дома в Таллинне ушли пятилетний и шестилетний мальчики. Полиция просила помощи в поисках детей.

Сегодня рано утром в полицию поступило сообщение, что пятилетний Тор и шестилетний Верни ушли из своего дома в Таллинне.

Полиция и близкие детей начали поиски мальчиков. Были проверены близлежащие игровые площадки и парки, но безрезультатно.

К поискам были привлечены многочисленные патрули и полицейские собаки. Одновременно с этим проверялись записи с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых могли попасть дети.

Около десяти утра пресс-секретарь полиции сообщила, что, к счастью, дети нашлись: «Дети только что вернулись домой сами и с ними все в порядке». 

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