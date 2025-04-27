Пресс-служба Эстонской православной христианской церкви сообщает, что сегодня в Таллиннский Александро-Невский кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу Страстной седмицы. У всех желающих была возможность получить этот огонь, чтобы отнести потом домой. После раздачи огня верующим в Александро-Невском соборе состоялся традиционный пасхальный крестный ход, но не вокруг храма, как обычно, а от собора к часовне Спасителя на ул. Пикк, во время которого духовенство и прихожане таллиннских храмов Эстонской Православной Христианской Церкви пронесли Благодатный огонь через Старый город Таллинна.