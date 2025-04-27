В Таллинн доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Торжественная встреча Благодатного огня состоится около 12:00 в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе.

«После встречи огонь будет раздаваться верующим. Всем, кто желает получить Благодатный огонь, необходимо взять с собой свечи и лампады (фонари для свечей)», - говорится в сообщении на сайте связанной с Московским патриархатом Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ).

Традиционный пасхальный крестный ход будет совершен не вокруг храма, а от собора к часовне Спасителя на улице Пикк. Духовенство и прихожане пронесут Благодатный огонь через Старый город.

«По пути будет сделана остановка у храма святителя Николая на улице Вене, чтобы молитвенно почтить память святителя Арсения, митрополита Ростовского, который последние годы своей жизни провел в заточении в Таллинне. Завершится пасхальный крестный ход у часовни Спасителя на улице Пикк, где будет отслужен благодарственный молебен Господу с пением тропарей Пасхи и священномученику Платону, епископу Ревельскому, и пострадавшим с ним священномученикам Михаилу и Николаю», - говорится в сообщении церкви.