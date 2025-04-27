Торговые пошлины Трампа ставят под угрозу выживание малого бизнеса

Опрос предпринимательской сети Helmi показал: 64 процента ее участников считают, что недавние тарифы, введенные Трампом, негативно повлияют на их прибыль. Каждый пятый респондент рассматривает возможность сокращения или полного прекращения деятельности в США. По данным исследования, 13 процентов предпринимателей считают свой уход с американского рынка весьма вероятным, что может серьезно изменить деятельность малого бизнеса в регионе.