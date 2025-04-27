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Торговые пошлины Трампа ставят под угрозу выживание малого бизнеса

Фото статьи
Фото: Al Drago/Pool/CNP/Scanpix

Британские предприниматели обеспокоены, поскольку торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, напрямую угрожают их прибыли. По данным нового исследования, некоторые из них рассматривают возможность приостановки своей деятельности в США, сообщает Financial Times.

Опрос предпринимательской сети Helmi показал: 64 процента ее участников считают, что недавние тарифы, введенные Трампом, негативно повлияют на их прибыль. Каждый пятый респондент рассматривает возможность сокращения или полного прекращения деятельности в США. По данным исследования, 13 процентов предпринимателей считают свой уход с американского рынка весьма вероятным, что может серьезно изменить деятельность малого бизнеса в регионе.

Бизнесмены назвали основными причинами обеспокоенности рост затрат на цепочки поставок, прямое влияние на экспорт и изменения в партнерских отношениях на фоне нестабильной торговой среды. Генеральный директор Helmi Андреас Адамидес отметил: «Эти тарифы вызывают волны в трансатлантических торговых отношениях, которые могут только усиливаться. Британские предприниматели стоят на распутье: одни намерены оставаться, другие ищут новые возможности за пределами американского рынка».

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