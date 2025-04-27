СОВЕТЫ ЮРИСТА Пять важных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе дачи

«Прежде всего нужно проверить, внесены ли все постройки (дача, баня, сарай и т.д.) в строительный регистр, - говорит Сурмай. - Если нет, причиной может быть то, что дом или вспомогательные постройки возведены без разрешения. В этом случае следует обязательно выяснить у продавца причины и попросить его устранить нарушения, чтобы можно было продолжить сделку».

Разрешение на строительство и эксплуатацию

Все здания, построенные после 2003 года, должны иметь разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию. Для более старых объектов такое требование не действует, однако они все равно должны быть зарегистрированы в строительном регистре. «Если разрешений нет, может быть сложнее получить кредит на покупку недвижимости, или банк установит четкий срок для устранения всех недочетов», - объясняет Сурмай.

Незаконные пристройки

Попросите владельца предоставить строительные планы и внимательно сравните их с реальным состоянием построек. Если вы заметите самовольные пристройки или изменения, их необходимо будет узаконить. Также убедитесь, что все коммуникации - вода, электричество и канализация - подключены и оформлены официально. Не забудьте проверить, зарегистрированы ли септик или колодец, если они используются на участке.

Целевое назначение земли

Из крепостной книги можно узнать, к какому виду целевого назначения относится участок - это может быть земля под жилую застройку, производственную деятельность или, например, сельскохозяйственное назначение. От этого зависит, для каких целей можно использовать участок.

«Хотя чаще всего дачи расположены на землях для жилого строительства, иногда встречаются случаи, когда они находятся на сельскохозяйственных землях. Это определяет, какие новые здания можно возводить», - добавляет Сурмай.

Ограничения, связанные с районом

Также рекомендуется проверить, есть ли у местной власти особые ограничения для данного района или запланированы ли там какие-либо работы по развитию территории. Важно изучить и природные риски, такие как возможность наводнений или оползней.