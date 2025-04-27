В поисках магии: почему жители Эстонии идут на прием к ведьмам и сколько это стоит?

Однако в Эстонии люди, которые считают себя настоящими ведьмами, не поднимают метлы в воздух и не ищут в шкафу остроконечную шляпу. Правда, даже достаточно поверхностное погружение в эстонскую культуру ведьм приводит к открытию того, что в ее внешности и одежде есть нечто уникальное. Это блестки и золото.