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В поисках магии: почему жители Эстонии идут на прием к ведьмам и сколько это стоит?

Кирсти Тиммер.
Кирсти Тиммер. Фото: Mihkel Maripuu

Каждый, кто читал книгу Отфрида Пройслера «Маленькая ведьма», знает, что приближается главный праздник ведьм: в ночь на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь, когда все ведьмы мчатся на гору Блоксберг веселиться.

Однако в Эстонии люди, которые считают себя настоящими ведьмами, не поднимают метлы в воздух и не ищут в шкафу остроконечную шляпу. Правда, даже достаточно поверхностное погружение в эстонскую культуру ведьм приводит к открытию того, что в ее внешности и одежде есть нечто уникальное. Это блестки и золото.

«Журналистов сюда не пускают!»

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