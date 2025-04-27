Эстонский предприниматель: большие бренды вытесняют малый бизнес с полок магазинов

Кивиряхк отмечает, что вытеснение небольших производителей крупными компаниями в торговых сетях - это системная проблема, требующая решения.

«Возможно, пришло время задуматься о создании отдельных полок для продукции малых производителей. Сейчас место в первую очередь получают крупные бренды», - объясняет Кивиряхк.

AS Lõuna Pagarid - производственное предприятие в Пыльвамаа с долгой историей и эстонским капиталом. Основное направление компании - производство и продажа хлебобулочных и кондитерских изделий.

В производстве компания использует в основном местное сырье и придает особое значение тому, чтобы предлагать на местном рынке чистую и качественную пищу. Все продукты изготавливаются вручную и не подвергаются процессу глубокой заморозки.

AS Lõuna Pagarid обеспечивает рабочими местами около 70 человек и является одним из крупнейших работодателей в Пыльвамаа.