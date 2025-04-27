Эстонский предприниматель: большие бренды вытесняют малый бизнес с полок магазинов

Попасть на полки крупной торговой сети не так сложно, как принято считать, отмечает руководитель компании Lõuna Pagarid Кайре Кивиряхк. По ее словам, настоящим вызовом для небольших производителей становится борьба за внимание покупателей на фоне крупных брендов, которые доминируют в ассортименте магазинов благодаря своим масштабным объемам производства, пишет Äripäev.
Кивиряхк отмечает, что вытеснение небольших производителей крупными компаниями в торговых сетях - это системная проблема, требующая решения.
«Возможно, пришло время задуматься о создании отдельных полок для продукции малых производителей. Сейчас место в первую очередь получают крупные бренды», - объясняет Кивиряхк.
AS Lõuna Pagarid - производственное предприятие в Пыльвамаа с долгой историей и эстонским капиталом. Основное направление компании - производство и продажа хлебобулочных и кондитерских изделий.
В производстве компания использует в основном местное сырье и придает особое значение тому, чтобы предлагать на местном рынке чистую и качественную пищу. Все продукты изготавливаются вручную и не подвергаются процессу глубокой заморозки.
AS Lõuna Pagarid обеспечивает рабочими местами около 70 человек и является одним из крупнейших работодателей в Пыльвамаа.
Согласно годовому отчету за 2023 год, объем продаж компании составил около 4,1 миллиона евро. Основная часть продукции была реализована в Эстонии, а небольшая доля - на рынке Финляндии. Продажи в Эстонии достигли 4 065 348 евро, тогда как в Финляндии - всего 5618 евро. Несмотря на высокий оборот, чистая прибыль компании оказалась скромной и составила 68 571 евро.