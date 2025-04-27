Убала переехала в Эстонию с другой стороны Чудского озера, сначала поселилась в районе Варесмяэ. Там она познакомилась со своим будущим супругом Иваном, и вскоре у них родилась единственная дочь Элле, которая сейчас живет вместе с матерью в Ряпина.

Пожилая дама ходит самостоятельно, совсем недавно сажала на клумбе анютины глазки и ходила в магазин, неся сумку, закинутую за плечо. Лишь со слухом есть небольшие трудности: если она не расслышала собеседника, то приветствует его словами из Священного Писания.