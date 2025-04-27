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ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ Какой вид на Печоры открывается из Эстонии?

Фото статьи
Фото: Pilt videost

С опушки соснового леса, неподалеку от зоны ожидания грузовиков у пограничного пункта Койдула, открывается вид на Россию - ее граница проходит всего в нескольких сотнях метров отсюда. Хотя густая лесная полоса скрывает от глаз расположенный за ней город Печоры, некоторые приметные ориентиры на той стороне все же различимы.

Справа видно антенную мачту, которая, вероятно, принадлежит российской пограничной службе или другим государственным органам. Затем в кадр попадают дымовая труба котельной на заднем плане и расположенная ближе мобильная вышка.

Далее виднеется выкрашенная в красный цвет башня, на верхней части которой написано «истоки». С эстонской стороны нижнюю часть башни разглядеть непросто - изображение стало бы более понятным, если бы на него удалось взглянуть с юго-западной стороны. Однако, согласно более ранним новостям, известно, что на башне изображен современный образ русского князя Александра Невского.

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