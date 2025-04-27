ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ Какой вид на Печоры открывается из Эстонии?

С опушки соснового леса, неподалеку от зоны ожидания грузовиков у пограничного пункта Койдула, открывается вид на Россию - ее граница проходит всего в нескольких сотнях метров отсюда. Хотя густая лесная полоса скрывает от глаз расположенный за ней город Печоры, некоторые приметные ориентиры на той стороне все же различимы.
Справа видно антенную мачту, которая, вероятно, принадлежит российской пограничной службе или другим государственным органам. Затем в кадр попадают дымовая труба котельной на заднем плане и расположенная ближе мобильная вышка.