ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ Какой вид на Печоры открывается из Эстонии?

С опушки соснового леса, неподалеку от зоны ожидания грузовиков у пограничного пункта Койдула, открывается вид на Россию - ее граница проходит всего в нескольких сотнях метров отсюда. Хотя густая лесная полоса скрывает от глаз расположенный за ней город Печоры, некоторые приметные ориентиры на той стороне все же различимы.