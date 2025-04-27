В Сенате заявили о готовности утвердить новые санкции против России

Американские законодатели из обеих партий готовы подавляющим большинством поддержать новые санкции против России, сообщил вчера сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети X.
Вчера Трамп намекнул на возможные санкции против России после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, одновременно критикуя президента России Владимира Путина.
«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через “банковские” или “вторичные санкции”? Слишком много людей погибает!!!» - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Сенатор Грэм высоко оценил усилия Трампа по ведению переговоров о перемирии в рамках полномасштабной и жестокой войны России против Украины и отметил, что его собственная инициатива в Сенате могла бы помочь в достижении целей администрации.
«Что касается дополнительных санкций против путинской России, у меня есть двухпартийный законопроект, который уже поддержали почти 60 сенаторов. Он предусматривает введение вторичных санкций против всех стран, покупающих российскую нефть, газ, уран или другую продукцию», - написал Грэм.
«Сенат готов двигаться в этом направлении и примет соответствующее решение подавляющим большинством голосов, если Россия не согласится на достойный, справедливый и устойчивый мир», - добавил он.
Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем внес в Сенат законопроект о вторичных санкциях еще 1 апреля.
14 апреля президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции против России, которые были введены еще при его предшественнике Джо Байдене.
Несколькими неделями ранее США также ввели санкции против четырех физических и трех юридических лиц. Под ограничения попало и одно российское сухогрузное судно.