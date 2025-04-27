В Сенате заявили о готовности утвердить новые санкции против России

Вчера Трамп намекнул на возможные санкции против России после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, одновременно критикуя президента России Владимира Путина.



«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через “банковские” или “вторичные санкции”? Слишком много людей погибает!!!» - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сенатор Грэм высоко оценил усилия Трампа по ведению переговоров о перемирии в рамках полномасштабной и жестокой войны России против Украины и отметил, что его собственная инициатива в Сенате могла бы помочь в достижении целей администрации.

«Что касается дополнительных санкций против путинской России, у меня есть двухпартийный законопроект, который уже поддержали почти 60 сенаторов. Он предусматривает введение вторичных санкций против всех стран, покупающих российскую нефть, газ, уран или другую продукцию», - написал Грэм.

«Сенат готов двигаться в этом направлении и примет соответствующее решение подавляющим большинством голосов, если Россия не согласится на достойный, справедливый и устойчивый мир», - добавил он.

Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем внес в Сенат законопроект о вторичных санкциях еще 1 апреля.

14 апреля президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции против России, которые были введены еще при его предшественнике Джо Байдене.