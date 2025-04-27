Соседи вызвали полицию на участника Евровидения, репетировавшего в гостиничном номере в Таллинне

Гости одного из отелей в Таллинне вызвали полицию на находящегося в Эстонии австралийского исполнителя Go-Jo, так как крики, доносившиеся из его номера, вызвали у них беспокойство: они подумали, что кто-то может находиться в беде.
Go-Jo, настоящее имя Марти Замботто, который в мае будет представлять Австралию на песенном конкурсе Евровидение в Амстердаме, рассказал в социальных сетях, как он репетировал вместе с другими участниками - Сиссали, Кайлом Алессандро и Клавдией - через веб-трансляцию, когда услышал стук в дверь.