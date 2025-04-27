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Соседи вызвали полицию на участника Евровидения, репетировавшего в гостиничном номере в Таллинне

Перевод: Сергей Светлов
Go-Jo, настоящее имя которого Марти Замботто, представит Австралию на Евровидении.
Go-Jo, настоящее имя которого Марти Замботто, представит Австралию на Евровидении. Фото: Sander Koning / ANP / AFP / Scanpix

Гости одного из отелей в Таллинне вызвали полицию на находящегося в Эстонии австралийского исполнителя Go-Jo, так как крики, доносившиеся из его номера, вызвали у них беспокойство: они подумали, что кто-то может находиться в беде.

Go-Jo, настоящее имя Марти Замботто, который в мае будет представлять Австралию на песенном конкурсе Евровидение в Амстердаме, рассказал в социальных сетях, как он репетировал вместе с другими участниками - Сиссали, Кайлом Алессандро и Клавдией - через веб-трансляцию, когда услышал стук в дверь.

«Я подумал, кто стучит в мою дверь в 9 вечера? Открыл дверь - а там стоят трое полицейских в бронежилетах. Я подумал: боже мой, что происходит?» - передает слова музыканта австралийский сайт Aussievision.

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