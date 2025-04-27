Осторожно! Мошенники прикрываются Пюхтицким монастырем для сбора лжепожертвований

На Youtube-канале «Криминальная Латвия» появился видеоролик под названием «Внимание! Срочное спасение Пюхтицкого монастыря» с призывом жертвовать деньги на юридическую помощь. Реквизиты, указанные в видео, не имеют отношения к монастырю, а номер счета и вовсе бельгийский, сообщает портал Rus.ERR.
Пюхтицкий монастырь выпустил предупреждение о мошенниках, в котором призывает желающих помочь быть предельно внимательными: «Стало известно, что в интернете появились ролики, участники которых призывают собирать средства в помощь нашему монастырю. Под обращением указываются якобы принадлежащие монастырю расчетные счета в зарубежных банках».
«Пожертвования можно переводить только на официальный счет монастыря в Swedbank», – заключил монастырь.