Железнодорожный техник – невидимая, но незаменимая сила за работой поездов

Elron расширяет команду технического обслуживания перед выводом на линию новых электропоездов Škoda и активно набирает новых техников, популярность этой профессии снова растет. Хотя в Эстонии нельзя получить образование именно железнодорожного техника, у людей с техническим образованием и желанием учиться здесь есть хорошие возможности.
«Наша ежедневная задача - обеспечить исправность поездов и их бесперебойную работу», - объяснил руководитель работ по техническому обслуживанию и ремонту поездов Elron Янек Мыйзавальд.