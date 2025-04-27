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Железнодорожный техник – невидимая, но незаменимая сила за работой поездов

Перевод: Сергей Светлов
Депо Elron в Пяэскюла. Техник Андра Кууск и руководитель техников Янек Мыйзавальд.
Депо Elron в Пяэскюла. Техник Андра Кууск и руководитель техников Янек Мыйзавальд. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Elron расширяет команду технического обслуживания перед выводом на линию новых электропоездов Škoda и активно набирает новых техников, популярность этой профессии снова растет. Хотя в Эстонии нельзя получить образование именно железнодорожного техника, у людей с техническим образованием и желанием учиться здесь есть хорошие возможности.

«Наша ежедневная задача - обеспечить исправность поездов и их бесперебойную работу», - объяснил руководитель работ по техническому обслуживанию и ремонту поездов Elron Янек Мыйзавальд.

Профессия железнодорожного техника становится все более востребованной, и за последние годы интерес к ней заметно возрос благодаря активным кампаниям по набору персонала. В связи с увеличением парка поездов на 40 процентов (с 38 до 54 единиц) возрастает и потребность в техниках - количество техников, которых сейчас 33, должно увеличиться в будущем.

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