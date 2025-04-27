Железнодорожный техник – невидимая, но незаменимая сила за работой поездов

Профессия железнодорожного техника становится все более востребованной, и за последние годы интерес к ней заметно возрос благодаря активным кампаниям по набору персонала. В связи с увеличением парка поездов на 40 процентов (с 38 до 54 единиц) возрастает и потребность в техниках - количество техников, которых сейчас 33, должно увеличиться в будущем.