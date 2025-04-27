Последствия торговых пошлин: Shein и Temu повышают цены

По данным Bloomberg, средняя цена самых популярных товаров из категории красоты и здоровья в США выросла на 51%, а стоимость некоторых позиций увеличилась более чем вдвое. В сегментах товаров для дома, кухни и игрушек средний рост цен превысил 30%, при этом наиболее заметным стало подорожание кухонного набора из десяти полотенец - на целых 377%. В категории женской одежды рост цен составил 8%.

Американских потребителей ожидает серьезное повышение цен на популярных платформах, таких как Shein и Temu, поскольку власти США приняли решение отменить прежние льготы на небольшие посылки стоимостью до 800 долларов, поступающие из Китая и Гонконга. Это означает, что с 2 мая на многие товары будет наложена внушительная импортная пошлина в размере 120%. Кроме того, с этой же даты увеличится сбор за обработку отправлений - до 100 долларов, а с июня тарифы вырастут ещё больше.

Bloomberg сообщает, что Shein и Temu уже ранее пытались найти способы обойти торговые пошлины. Shein рассматривала возможность переноса части производства во Вьетнам, а Temu настаивала на прямых поставках товаров от китайских производителей на склады в США. Между тем до вступления новых пошлин в силу наблюдается ажиотажный спрос со стороны американских покупателей, в результате чего продажи обеих компаний в марте и начале апреля заметно выросли.