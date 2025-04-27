Лондонский марафон: установлен новый мировой рекорд среди женщин

Это достижение не является абсолютным мировым рекордом среди женщин на марафонской дистанции - он по-прежнему принадлежит Рут Чепнгетич, которая пробежала марафон в Чикаго в октябре за 2:09:56.

Однако Ассефа установила рекорд в категории «только для женщин», признанный World Athletics. Это означает, что во время забега на трассе не было ни одного мужчины-участника.

Предыдущий рекорд в этой категории был установлен ровно год назад на Лондонском марафоне: тогда Перес Джепчирчир показала результат 2:16:16. В этом году второй на Лондонском марафоне среди женщин финишировала Джойслин Джепкосгей (2:18:44), третьей стала представительница Нидерландов Сифан Хассан (2:19:00).

Показанное Ассефой время 2:15:05 стало третьим лучшим результатом в ее карьере на марафонской дистанции. Ее личный рекорд - 2:11:53, установленный на Берлинском марафоне 2023 года.