ШОКИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ Американский рок-музыкант о жизни в российской тюрьме: я в аду!

Трэвиса Лика обвиняли в упаковке наркотиков для продажи перед тем, как передать их другой обвиняемой по делу - россиянке Веронике Грабанчук. Российское агентство «Интерфакс» сообщало в прошлом году, что Лик и Грабанчук предприняли четыре попытки продать более 40 граммов мефедрона.