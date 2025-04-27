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ШОКИРУЮЩАЯ ИСТОРИЯ Американский рок-музыкант о жизни в российской тюрьме: я в аду!

Перевод: Сергей Светлов
Майкл Трэвис Лик, приговоренный в России к 13 годам лишения свободы, в зале суда.
Майкл Трэвис Лик, приговоренный в России к 13 годам лишения свободы, в зале суда. Фото: Khamovnichesky District Court via AP

Гражданин США и рок-музыкант Майкл Трэвис Лик был в прошлом году приговорен московским судом к 13 годам лишения свободы по обвинению в попытке контрабанды наркотиков. Теперь журнал Rolling Stone опубликовал несколько писем Лика, которые он написал в издание, находясь в российской тюрьме.

Трэвиса Лика обвиняли в упаковке наркотиков для продажи перед тем, как передать их другой обвиняемой по делу - россиянке Веронике Грабанчук. Российское агентство «Интерфакс» сообщало в прошлом году, что Лик и Грабанчук предприняли четыре попытки продать более 40 граммов мефедрона.

«Кроме того, Лик хранил в своей квартире на улице Запорожская более 1,6 грамма мефедрона и 0,54 грамма таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА, без намерения их продажи. Наркотики были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий», - говорится в отчете.

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