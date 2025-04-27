В понедельник может выпасть мокрый снег

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, после полуночи дожди и мокрый снег распространятся с западных регионов на восток. Ветер юго-западный, 5-1, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 3, на побережье до 6 градусов градусов тепла.