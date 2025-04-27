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В понедельник может выпасть мокрый снег

Снег весной
Снег весной. Фото: Shutterstock

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, после полуночи дожди и мокрый снег распространятся с западных регионов на восток. Ветер юго-западный, 5-1, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 3, на побережье до 6 градусов градусов тепла.

Днем ожидается облачная погода, до полудня местами с прояснениями, после полудня осадки станут интенсивнее распространяться с западных регионов на восток. Ветер юго-западный  и западный, 5-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем 7-13 градусов тепла.

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