Главным поводом для беспокойства жители Эстонии называют дорожающую жизнь

Несмотря на то, что Европу и мир в целом продолжают сотрясать кризисы в сфере безопасности и экономико-политическая напряженность, жители Эстонии больше всего обеспокоены вопросами выживания. Исследование банка Citadele показало, что в Эстонии главным источником тревоги являются растущие расходы на продукты питания и повседневную жизнь - такой ответ дали целые 66% респондентов. Главным поводом для беспокойства это является и для жителей Латвии и Литвы, однако не в столь значительной степени.

«Для жителей Эстонии чрезвычайно важно персональное чувство финансовой уверенности, и не поддается никакому сомнение и то, что инфляция и рост цен оставили свой след. Быстрый рост повседневных расходов каждый день влияет на человека самым непосредственным образом – рост расходов нельзя отложить или игнорировать», - прокомментировал член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. Притом женщины из-за увеличивающихся расходов на продукты питания и повседневную жизнь беспокоятся больше мужчин (женщин 78% и мужчин - 60%). В Латвии о повседневных расходах беспокоится 49% жителей, а в Литве - 45%.

Помимо внутреннего роста цен, тревожность людей усилила и международная напряженность, прежде всего война в Украине, влияние которой особенно остро ощущается в странах Балтии. В Эстонии 45% опрошенных назвали обострение геополитической ситуации одной из своих главных тревог. В Литве этот показатель достиг целых 56%.

Личные или семейные финансовые вопросы стали источником беспокойства для 26% эстонских респондентов. В Латвии и Литве, где общая экономическая ситуация была несколько стабильнее или работают иные системы поддержки, этот показатель составил около 15%. Проблемы со здоровьем отметили 9% опрошенных в Эстонии, тогда как в Латвии и Литве вопрос здоровья возник значительно чаще - соответственно у 24% и 26% респондентов.