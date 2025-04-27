WSJ: оценка американских чиновников будет зависеть от того, насколько верно они исполняют политику Трампа

После вступления Трампа в должность на высокие посты в OPM были назначены люди, тесно связанные с Департаментом эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, сообщает WSJ. Они начали быстро издавать распоряжения, которые ослабили контроль отдельных ведомств над собственными сотрудниками, в ряде случаев передав полномочия по найму, увольнению и оценке эффективности персонала в ведение OPM.