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WSJ: оценка американских чиновников будет зависеть от того, насколько верно они исполняют политику Трампа

Перевод: Сергей Светлов
Президент США Дональд Трамп 24 апреля 2025 года.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля 2025 года. Фото: Jacquelyn Martin/AP/Scanpix

Администрация Трампа усилила контроль над наймом, увольнением и оценкой эффективности федеральных служащих через Управление кадров федерального правительства США (OPM), которое, по данным The Wall Street Journal, сделало главным критерием верное выполнение политики президента Дональда Трампа.

После вступления Трампа в должность на высокие посты в OPM были назначены люди, тесно связанные с Департаментом эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, сообщает WSJ. Они начали быстро издавать распоряжения, которые ослабили контроль отдельных ведомств над собственными сотрудниками, в ряде случаев передав полномочия по найму, увольнению и оценке эффективности персонала в ведение OPM.

Оценка эффективности работников вскоре будет в основном зависеть от исполнения политики президента Трампа. Согласно двум служебным запискам и.о. директора OPM Чака Эзелли, сотрудников будут оценивать по принципу верного исполнения закона и политики президента, передает WSJ.

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