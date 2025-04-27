Потерянные пароли и миллионы, закопанные на свалках: как теряются криптовалюты

Глобально для хранения криптоактивов существует два варианта: держать свои монеты в финансовом учреждении, например, в банке или на бирже, либо в личном кошельке. Личные кошельки делятся на так называемые «горячие» - программные кошельки, подключенные к интернету, и «холодные» - аппаратные устройства для офлайн-хранения. С точки зрения личного контроля, самым надежным средством считаются именно «холодные» кошельки - физические устройства для хранения криптовалют.

«Возможность держать активы у себя - одно из главных преимуществ виртуальных валют, но за этим стоят и определенные риски. Хотя “холодные” кошельки обеспечивают приватность и безопасность, риск в том, что если вы забудете пароль или потеряете устройство, все будет безвозвратно утрачено. Нет ни службы поддержки, ни кого-то, кто бы смог помочь восстановить доступ или удостовериться в защите ваших средств», - отметил коммерческий директор Kriptomat Деян Давидович.