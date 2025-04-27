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Потерянные пароли и миллионы, закопанные на свалках: как теряются криптовалюты

Перевод: Сергей Светлов
Криптовалюта. Иллюстративное фото.
Криптовалюта. Иллюстративное фото. Фото: Unsplash

Надежное хранение собственной криптовалюты - задача, которую должен решить каждый криптоинвестор. К сожалению, до сих пор случаются случаи, когда из-за небрежности или недальновидности теряются, забываются или выбрасываются на миллионы и даже миллиарды евро активов, которые, скорее всего, уже невозможно будет вернуть. Ради спасения своих криптосбережений люди даже пытались выкупать целые свалки или прибегать к гипнозу.

Глобально для хранения криптоактивов существует два варианта: держать свои монеты в финансовом учреждении, например, в банке или на бирже, либо в личном кошельке. Личные кошельки делятся на так называемые «горячие» - программные кошельки, подключенные к интернету, и «холодные» - аппаратные устройства для офлайн-хранения. С точки зрения личного контроля, самым надежным средством считаются именно «холодные» кошельки - физические устройства для хранения криптовалют.

«Возможность держать активы у себя - одно из главных преимуществ виртуальных валют, но за этим стоят и определенные риски. Хотя “холодные” кошельки обеспечивают приватность и безопасность, риск в том, что если вы забудете пароль или потеряете устройство, все будет безвозвратно утрачено. Нет ни службы поддержки, ни кого-то, кто бы смог помочь восстановить доступ или удостовериться в защите ваших средств», - отметил коммерческий директор Kriptomat Деян Давидович.

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