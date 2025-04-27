Потерянные пароли и миллионы, закопанные на свалках: как теряются криптовалюты

Надежное хранение собственной криптовалюты - задача, которую должен решить каждый криптоинвестор. К сожалению, до сих пор случаются случаи, когда из-за небрежности или недальновидности теряются, забываются или выбрасываются на миллионы и даже миллиарды евро активов, которые, скорее всего, уже невозможно будет вернуть. Ради спасения своих криптосбережений люди даже пытались выкупать целые свалки или прибегать к гипнозу.
Глобально для хранения криптоактивов существует два варианта: держать свои монеты в финансовом учреждении, например, в банке или на бирже, либо в личном кошельке. Личные кошельки делятся на так называемые «горячие» - программные кошельки, подключенные к интернету, и «холодные» - аппаратные устройства для офлайн-хранения. С точки зрения личного контроля, самым надежным средством считаются именно «холодные» кошельки - физические устройства для хранения криптовалют.