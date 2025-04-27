ГАЛЕРЕЯ Томми Кэш в здании! Публика в Йыхви энергично встретила участника Евровидения

Эстонский артист TOMM¥ €A$H известен в мире своими смелыми визуальными решениями и звучанием. Он не просто музыкант, но и опытный визуальный художник, который сочетает глобальные тренды с грубой нежностью и безумным юмором. Благодаря своему уникальному визуальному стилю, абсурдной образности и дерзкому чувству юмора Томми Кэш завоевал внимание сотен миллионов людей по всему миру. Однако в его творчестве куда больше, чем просто шок, ирония и комедия.