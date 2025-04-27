ГАЛЕРЕЯ Томми Кэш в здании! Публика в Йыхви энергично встретила участника Евровидения

27 апреля в концертном доме Йыхви состоится невиданное ранее шоу Томми Кэша, который перед Евровидением произвел настоящий фурор по всей Европе. Томми Кэша разогреют бывшие участники Евровидения 5MIINUST и Puuluup, а также wavvyboi. Организатор мероприятия VFest - НКО JazzTime, а проект EST-LI: Sound Connections проводится при поддержке Фонда двусторонних отношений Норвегии/ЕЭП. Смотрите в галерее, как начался праздник!
Эстонский артист TOMM¥ €A$H известен в мире своими смелыми визуальными решениями и звучанием. Он не просто музыкант, но и опытный визуальный художник, который сочетает глобальные тренды с грубой нежностью и безумным юмором. Благодаря своему уникальному визуальному стилю, абсурдной образности и дерзкому чувству юмора Томми Кэш завоевал внимание сотен миллионов людей по всему миру. Однако в его творчестве куда больше, чем просто шок, ирония и комедия.