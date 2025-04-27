ГАЛЕРЕЯ Йыхви ждет Томми Кэша! Разогревом зала занялся wavvyboi

Эстонский артист TOMM¥ €A$H известен в мире своими смелыми визуальными решениями и звучанием. Он не просто музыкант, но и опытный визуальный художник, который сочетает глобальные тренды с грубой нежностью и безумным юмором. Благодаря своему уникальному визуальному стилю, абсурдной образности и дерзкому чувству юмора Томми Кэш завоевал внимание сотен миллионов людей по всему миру. Однако в его творчестве куда больше, чем просто шок, ирония и комедия.

После стремительного взлета на эстонской развлекательной сцене успех Томми быстро перешагнул границы родины. Он гастролировал по всему миру, в США и Европе. TOMMY CASH - востребованный поп-артист, выступающий на крупнейших фестивалях, таких как Glastonbury, Sziget и Roskilde, перед десятками тысяч зрителей.

Томми сотрудничал со многими известными музыкантами, такими как Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook и другими. Его творческое портфолио удивительно эклектично, а в этом году к нему добавилось участие в Евровидении с песней Espresso Macchiato, которая стремительно покоряет сердца слушателей по всему миру.