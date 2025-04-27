ГАЛЕРЕЯ Йыхви ждет Томми Кэша! Разогревом зала занялся wavvyboi

27 апреля в концертном доме Йыхви состоится невиданное ранее шоу Томми Кэша, который перед Евровидением произвел настоящий фурор по всей Европе. Томми Кэша разогреют бывшие участники Евровидения 5MIINUST и Puuluup, а также wavvyboi. Организатор мероприятия VFest - НКО JazzTime, а проект EST-LI: Sound Connections проводится при поддержке Фонда двусторонних отношений Норвегии/ЕЭП. Смотрите в галерее, как начался праздник!
Эстонский артист TOMM¥ €A$H известен в мире своими смелыми визуальными решениями и звучанием. Он не просто музыкант, но и опытный визуальный художник, который сочетает глобальные тренды с грубой нежностью и безумным юмором. Благодаря своему уникальному визуальному стилю, абсурдной образности и дерзкому чувству юмора Томми Кэш завоевал внимание сотен миллионов людей по всему миру. Однако в его творчестве куда больше, чем просто шок, ирония и комедия.
После стремительного взлета на эстонской развлекательной сцене успех Томми быстро перешагнул границы родины. Он гастролировал по всему миру, в США и Европе. TOMMY CASH - востребованный поп-артист, выступающий на крупнейших фестивалях, таких как Glastonbury, Sziget и Roskilde, перед десятками тысяч зрителей.
Томми сотрудничал со многими известными музыкантами, такими как Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook и другими. Его творческое портфолио удивительно эклектично, а в этом году к нему добавилось участие в Евровидении с песней Espresso Macchiato, которая стремительно покоряет сердца слушателей по всему миру.
5MIINUST x Puuluup - это дико эклектичное сочетание. Первая группа уже десять лет является доминирующей силой в эстонской поп-музыке, в то время как вторая - это отмеченный наградами международный дуэт «зомби-фолка» (если верить их собственному определению). Несмотря на различия в жанрах, музыка обоих коллективов органично сливается в единое целое.
5MIINUST называют себя источником мощной энергии и басов, в то время как Puuluup вносят свой вклад с помощью крайне редкого инструмента - деревянной лиры Talharpa, создавая совершенно новый звуковой ландшафт.
Кто-то обещает делать более интимную музыку - wavvyboi это обещание выполняет. Молодой музыкант из Лихтенштейна черпает вдохновение из своих дневниковых записей и приходит к выводу, что музыка становится по-настоящему личной только тогда, когда делает тебя уязвимым. Играть на гитаре он начал с раннего возраста, вдохновляясь коллекцией пластинок своего отца.
Этот молодой артист стал своеобразным катализатором для современных размышлений, выходящих за рамки личного опыта, чтобы разрушать стигмы и создавать диалог, находящий отклик у широкой аудитории. При помощи своей звуковой палитры wavvyboi старается нарисовать полотно эмоций, стирая границы между реальностью и фантазией, приглашая слушателей найти себя где-то между мирами рока и инди-попа.