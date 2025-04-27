Премьер-министр: Гренландия никогда не станет недвижимостью, которую можно купить

«Мы никогда не будем объектом недвижимости, который кто-то может купить, и это сообщение, которое, на мой взгляд, важно понять прежде всего», - сказал Йенс-Фредерик Нильсен журналистам, находясь в Дании с первым визитом после вступления в должность.

По словам Нильсена, после неуважительной риторики со стороны правительства США Гренландия работает над укреплением отношений с Данией.

«Мы находимся в такой внешнеполитической ситуации, которая требует, чтобы мы сблизились. Риторика США была неуважительной», - заявил Нильсен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

«Я с этим полностью согласна», - добавила Фредериксен.

Нильсен также подтвердил, что Гренландия готова к укреплению связей с Вашингтоном.

«Мы готовы к сильному партнерству, готовы к дальнейшему развитию, но мы хотим уважения, - подчеркнул глава правительства Гренландии. - Невозможно говорить о партнерстве без взаимного уважения.»

В рамках двухдневного визита в Копенгаген Нильсен также встретится с королем Фредериком и представителями парламента Дании.

Датский королевский двор сообщил в отдельном заявлении, что король сопроводит Нильсена на обратном пути и сам также совершит визит в Гренландию.

Нильсен возглавил новое коалиционное правительство Гренландии после победы его правоцентристской партии демократов на выборах в марте.

В начале апреля премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию и в ходе визита заявила США, что они не могут аннексировать другую страну.

Отношения между Данией и США обострились из-за неоднократных заявлений президента Дональда Трампа о намерении США тем или иным способом получить контроль над Гренландией. Трамп утверждал, что США нуждаются в Гренландии по соображениям безопасности, и не исключал применения силы для достижения этой цели.