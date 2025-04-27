СУПЕР! Сборная Эстонии продолжает домашний чемпионат мира с абсолютной победной серией

Вчера, в первый день турнира, эстонцы разгромили Испанию со счетом 6:1 и сегодня продолжили доминировать, забросив в ворота хорватов три шайбы в первом периоде - отличились Давид Тимофеев, Роберт Аррак и Роберт Рооба.

К середине второго периода Эстония вела уже 5:0 благодаря голам Мортена Юргенса и Марка Вийтанена, однако затем хорваты смогли сократить отставание, забросив две шайбы. В заключительном периоде окончательный счет установил Юргенс, оформивший в этом матче дубль.

Несмотря на большое количество заброшенных шайб, настораживает, что хорваты смогли отличиться в те моменты, когда Эстония играла в меньшинстве.

Главный тренер сборной Эстонии Петри Скрико остался доволен игрой своей команды в первом периоде, но отметил, что во втором периоде Хорватия проявила характер.

«Иногда соперник тоже начинает давить. Они показали, что умеют играть в хоккей, - сказал Скрико в прямом эфире на ETV2. - Проигрывая 0:3, они начали действовать активнее и использовали свои численные преимущества».

То, что Хорватия реализовала большинство, стало для тренера важным уроком на будущее.

«Мы пересмотрим видео и постараемся стать лучше. Уже в третьем периоде мы выглядели увереннее. Мы счастливы, что победили и хорошо сыграли. Завтра у нас день отдыха, и мы постараемся еще прибавить».

После двух уверенных побед Эстония во вторник вечером встретится со сборной Литвы, которая, как и Эстония, пока идет без потерь. Литва обыграла вчера Китай со счётом 1:0, а сегодня - Испанию 5:0. Вечером в воскресенье на льду «Тондираба» встретятся Южная Корея и Китай. Южная Корея вчера победила хорватов 5:2.