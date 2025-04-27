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Кайтселийт отработает на учениях эвакуацию людей из Нарвы и Силламяэ

Перевод: Сергей Светлов
Учения по эвакуации Miljon Miksi в 2023 году.
Учения по эвакуации Miljon Miksi в 2023 году. Фото: Picasa

Северо-восточный округ сухопутной обороны Кайтселийта начинает в понедельник учения Miljon Miksi 2025, по сценарию которых проводится эвакуация населения из Нарвы и Силламяэ.

Учения пройдут с понедельника по среду в Ида- и Ляэне-Вирумаа и будут включать как штабную, так и полевую часть. В рамках подготовки 30 апреля эвакуационные подразделения Северо-восточного округа сухопутной обороны Кайтселийта совместно с Идаским спасательным центром отработают открытие транспортных пунктов в Нарве и Силламяэ, а также пунктов сбора в Йыхви и Раквере.

В учениях задействованы Идаский спасательный центр Спасательного департамента, самоуправления Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Раквере, а также срочники 1-й пехотной бригады. Всего в учениях примет участие около 400 человек.

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