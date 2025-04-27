Кайтселийт отработает на учениях эвакуацию людей из Нарвы и Силламяэ

Учения пройдут с понедельника по среду в Ида- и Ляэне-Вирумаа и будут включать как штабную, так и полевую часть. В рамках подготовки 30 апреля эвакуационные подразделения Северо-восточного округа сухопутной обороны Кайтселийта совместно с Идаским спасательным центром отработают открытие транспортных пунктов в Нарве и Силламяэ, а также пунктов сбора в Йыхви и Раквере.