«Эта неделя будет очень важной». Рубио обещал быстрое решение об участии США в мирном процессе по Украине; Лавров говорит, что спешка только мешает

Государственный секретарь США Марко Рубио вновь заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано в самое ближайшее время, а если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса. Он сказал, что решение по этому вопросу США примут в течение недели. Между тем, российский коллега Рубио, глава МИД Сергей Лавров вновь выдвинул условия перемирия и заявил, что спешка в переговорах только мешает.
«Это должно произойти быстро. Мы не можем и дальше уделять этому время и ресурсы, если результата не будет, - сказал глава Госдепа США в воскресенье в интервью программе „Meet the Press" американской телекомпании NBC. - Эта неделя будет очень важной, в течение нее нам придется принять решение по поводу того, хотим ли мы и дальше принимать участие в этом начинании, или нам пора сосредоточиться на некоторых других вопросах».
Рубио уже неоднократно угрожал, что США прекратят попытки установить мир в Украине, если не удастся достичь мирных результатов.
Об этом же говорил и президент США Дональд Трамп. До второго избрания на должность президента он обещал прекратить войну в Украине в «течение суток», однако затем чиновники новой американской администрации начали говорить о намерении решить этот вопрос до истечения первых 100 дней президентского срока Трампа; эта дата наступит 30 апреля.
На этой неделе в ответ на вопрос о крайнем сроке подписания соглашения о прекращении огня Трамп сказал, что «у него есть свой собственный дедлайн», но не сказал, когда он наступит. «У нас есть дедлайн. После этого у нас будет совсем другой подход», - заявил президент США во время встречи с премьер-министром Норвегии.
По данным прессы, США предложили Украине и России план мирного урегулирования, согласно которому линия фронта замораживается, Киев теряет перспективу вступления в НАТО, а Вашингтон юридически признает российскую аннексию Крыма и фактический контроль Москвы над оккупированными украинскими территориями. Украина взамен должна получить некие гарантии безопасности, хотя в документе не написано, какие именно.
Как пишут источники СМИ, в ответ Украина и ее европейские союзники предложили собственный вариант плана, в котором усилены гарантии Киеву и предусмотрено восстановление страны за счет замороженных российских активов.
О том, как к этим предложениям относится Россия, пока не сообщалось, хотя по сведениям прессы, президент Владимир Путин предлагал отказаться от требования о выводе украинских войск с частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые Москва не контролирует, но считает своими.
Лавров: спешка мешает «реальной политике»
О позиции Москвы по вопросу о мирном урегулировании в Украине можно судить по интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова программе «Face the Nation» американской телекомпании CBS News.
Насколько можно судить, оно было записано еще до того, как со своими последними заявлениями выступил Рубио.
Лавров говорил с журналисткой CBS News Маргарет Бреннан дистанционно и отвечал на вопросы на английском языке.
Во время интервью Лаврова попросили прокомментировать угрозы Рубио и Трампа выйти из переговорного процесса, если не удастся достичь быстрых результатов.
«Мы понимаем, мы понимаем нетерпение, потому что это в американской культуре, вы создаете ожидания и наращиваете напряжение вокруг этих ожиданий, - ответил Лавров. - Это не помогает заниматься реальной политикой. Но в нашем случае, как я уже сказал, мы готовы к диалогу, готовы к переговорам и мы не хотим начинать, делая ставку на неудачу. Это будет характеристикой плохой сделки».
Лавров прямо не ответил на вопрос, какие компромиссы готова предложить Москва, однако назвал неправдой утверждения журналистки о том, что на самом деле Россия не хочет идти на какие-либо уступки.
Он отказался говорить о деталях, однако заметил: «Я подчеркивал нашу готовность добиваться баланса интересов».
При этом, судя по интервью Лаврова CBS News, Россия не отказалась от своих условий перемирия, которые Украина и ее европейские союзники ранее называли неприемлемыми.
В частности, Лавров повторил требования о прекращении поставок Украине западной военной помощи, которые Киев и его европейские союзники отвергали, поскольку в таком случае Киев окажется беззащитным перед лицом агрессора.
Ведущая программы «Meet the Press» сказала, что Украина согласилась на предложение США о безусловном прекращении огня еще 11 марта, но Москва выдвинула условия.
В ответ Лавров заявил, что Россия также согласна на безусловное перемирие, но «мы хотим гарантий, что прекращение огня не будет снова использовано для укрепления украинской армии и что поставки оружия должны прекратиться».
По словам Лаврова, Европа «прямо заявила, что может поддержать только ту сделку, которая в конце концов сделает Украину сильнее, сделает Украину победительницей». «Так что если такова цель этого прекращения огня, я не думаю, что это то, чего хочет президент Трамп. Это то, что европейцы вместе с Зеленским хотят сделать из инициативы президента Трампа».
Что еще сказал Лавров: Запорожская АЭС и просьба Трампа «остановиться»
В интервью CBS Лаврова также спросили, готова ли Россия прислушаться к просьбе президента США Дональда Трампа, который после недавних массированных ракетных ударов по Киеву призвал Владимира Путина «остановиться».
В ночь на 24 апреля российская армия нанесла по украинской столице комбинированный удар дронами и ракетами, в результате которого был разрушен целый жилой квартал. Погибли 12 мирных жителей, более 90 получили ранения.
После этого Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Владимир, ОСТАНОВИСЬ!» Через несколько дней, после встречи с президентом Украины в Ватикане, глава Белого дома также назвал удары по гражданским объектам в Украине недопустимыми и высказал подозрения в том, что Путин на самом деле не хочет мира.
Журналистка CBS спросила, готова ли Москва последовать призывам Трампа. «Мы продолжим наносить удары по объектам, которые использует украинская армия, некоторые наемники из других государств и инструкторы», - сказал Лавров.
В ответ на прямой вопрос, не был ли удар по Киеву ошибкой Лавров заявил: «Это была цель, которая использовалась украинскими военными, Министерством обороны, командиры на поле боя имеют право атаковать их».
Каких-либо свидетельств или подтверждений того, что в результате удара по Киеву пострадали именно военные объекты, не появлялось. Судя по обнародованным кадрам и свидетельствам очевидцев, российские ракеты попали по жилому кварталу в Киеве.
Лаврова также спросили, готова ли Москва передать США контроль над украинской Запорожской АЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией. Это условие, по данным прессы, было одним из пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном.
«Нет, мы никогда не получали такого предложения, но если получим, то объясним, что электростанцией, Запорожской АЭС, управляет российская государственная корпорация под названием „Росатом"», - ответил глава МИД России, добавив, что она находится в «очень надежных руках».