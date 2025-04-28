По словам руководителя компании по техническому обслуживанию самолетов Magnetic MRO Ристо Мяэотса, сегодня мы находимся на этапе, когда качественная иммиграция могла бы повысить зарплаты эстонцев, пишет dv.ee.
«Без иностранных работников Magnetic MRO просто не существовала бы», - подчеркнул Мяэотс в эфире передачи «Час работодателя» на радио Äripäev.
«Я мог бы немедленно нанять 60 специалистов, если бы это было возможно», - добавил он.
Компания, экспортирующая высокотехнологичные услуги, благодаря иностранным специалистам построила в Эстонии бизнес, конкурентоспособный на международном уровне.
«Благодаря иностранным специалистам мы создали в Эстонии новую отрасль экономики и таким образом преумножаем богатство страны», - говорит Мяэотс.
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