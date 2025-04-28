«Без иностранных работников Magnetic MRO просто не существовала бы», - подчеркнул Мяэотс в эфире передачи «Час работодателя» на радио Äripäev.

«Я мог бы немедленно нанять 60 специалистов, если бы это было возможно», - добавил он.

Компания, экспортирующая высокотехнологичные услуги, благодаря иностранным специалистам построила в Эстонии бизнес, конкурентоспособный на международном уровне.

«Благодаря иностранным специалистам мы создали в Эстонии новую отрасль экономики и таким образом преумножаем богатство страны», - говорит Мяэотс.