Рагнар Клаван: Айвар Похлак не захотел пожать мне руку

Клаван стал гостем передачи ETV «Утро с Ану» вместе с членами своей команды Мартином Херемом и Тийтом Рийсало. В эфире он рассказал, что три недели назад на семинаре Европейской ассоциации футбольных клубов в Таллинне встретился с Похлаком. «Сначала он не захотел пожать мне руку, - передает ERR Sport слова Клавана. – Для меня это было странно, как будто я совершил что-то очень серьезное».

Ведущая Ану Вяльба спросила Клавана, Херема и Риисало, умеют ли они достойно проигрывать. «В жизни нам приходилось учиться этому, но 19 июня нельзя назвать заранее решенной победой для одной или другой стороны», - ответил Клаван и добавил, что исход выборов обещает быть равным по силам.

Риисало добавил, что на самом деле Клаван и его команда уже победили. «Та дискуссия, которая разгорелась в эстонских футбольных кругах, своего рода освобождение, возможность открыто высказываться – мы уже добились своей цели. Конечно, важно победить, но путь к победе не менее значим», - сказал он.

Похлак занимает пост президента Эстонского футбольного союза с 2007 года. В этом году у него впервые появился соперник на президентских выборах. На прошлой неделе кандидаты должны были представить в ЭФС письма поддержки от не менее чем 15 процентов членов союза. Клаван получил 18 писем поддержки (17 процентов), а Похлак - 70 (66 процентов).