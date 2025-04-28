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Департамент статистики планирует изменения в методике расчета инфляции

Редактор: rus.postimees.ee
Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Marianne Loorents

Департамент статистики изучает возможности изменения расчета динамики цен на продукты питания, электричество и в интернет-торговле, чтобы сделать статистику инфляции более точной, пишет Rus.ERR.

В настоящее время инфляция продуктов питания рассчитывается при помощи данных, собираемых непосредственно в магазинах работниками Департамента статистики, которые фиксируют цены на избранные товары.

В дальнейшем планируется рассчитывать изменения таких цен на основе информации, предоставляемой магазинами об объеме продаж определенных товаров и общей суммы, за которую они были реализованы. Это должно позволить получать более точную цену реализации учитываемых в статистике инфляции продуктов питания, поскольку собранные таким образом данные будут отражать, в том числе, применяемые магазинами скидки.

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