Фото Ущерб в сотни евро: дети украли ящик для пожертвований

НКО Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu сообщила в своих соцсетях, что из торгового центра Auriga был украден их ящик для пожертвований.
Чтобы достать из ящика деньги, воры разбили его неподалеку от торгового центра.
«Как такое возможно, что средь бела дня никто не заметил, как несовершеннолетние выносят из торгового центра Auriga большой и тяжелый ящик для сбора пожертвований?» - пишут сотрудники приюта, призывая людей замечать подобные случаи и при необходимости вмешиваться.
По данным приюта, ящик восстановлению не подлежит, а новый может стоить до 400 евро. Ущерб этим не ограничивается - были также украдены пожертвования, сделанные людьми в помощь животным. К делу привлечены правоохранительные органы.
По данным полиции, преступление совершили дети, и для установления всех обстоятельств начато производство о проступке.