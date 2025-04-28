На проходящем в канадском Фредериктоне чемпионате мира по керлингу Марие Калдвеэ и Харри Лилль одержали победу в третьем туре среди смешанных пар, переиграв испанскую пару Оихане Отаеги - Микель Унануе со счетом 6:5 и продолжают идти без поражений. Победа досталась во многом благодаря удаче, но, как говорится, лучше некрасиво выиграть, чем красиво проиграть.
Испанцы проиграли два первых матча, поэтому можно было ожидать, что лидеров мирового рейтинга из Эстонии ждет достаточно легкий матч. Однако все произошло наоборот - игра оказалась очень трудной и держала в напряжении до самого конца. Ошибки соперников на последних бросках принесли победу Калдвеэ и Лиллю.
Начало сложилось удачно: первый тур благодаря точному последнему броску Калдвеэ завершился победой 2:0. Однако уже во втором туре прозвучал тревожный звонок - Калдвеэ ошиблась как на первом, так и на последнем броске, а Унануе сыграл безупречно, и у испанцев была реальная возможность взять четыре очка. К счастью, и последний бросок Отаеги оказался неточным, поэтому соперники ограничились двумя очками.
В третьем энде сборная Эстонии взяла одно очко, а в четвертом удалось украсть еще одно.
После пяти туров на табло была ничья 4:4, и эстонская пара решила использовать так называемый power play, когда камни изначально располагаются сбоку площадки. Благодаря ошибкам соперников удалось создать хорошую ситуацию с возможностью взять два или три очка, однако в концовке эстонцы допустили промах, и тур завершился минимальной победой испанцев - 1:0.
В седьмом энде у эстонцев было преимущество последнего камня, но они смогли взять только одно очко - 5:5. В решающем, последнем туре право последнего броска перешло уже к соперникам, которые, к тому же, использовали power play. Однако Калдвеэ и Лилль сумели сыграть очень точно: один камень поставили на защиту, второй провели в центр круга. В итоге соперникам так и не удалось выбить центральный камень - при последнем броске им лишь слегка удалось его задеть, но недостаточно сильно, и камень эстонцев остался лучшим.
Другие результаты третьего тура в группе B:
Швейцария – Норвегия 8:3, Япония – Чехия 7:6, Австралия – Турция 10:2, США – Новая Зеландия 10:2.
Турнирная таблица:
Австралия и Эстония — 3 победы, Норвегия, США, Япония — 2, Швейцария, Чехия, Новая Зеландия — 1, Испания, Турция — 0.
В четвертом туре, который начнется в понедельник в 20:00, сборная Эстонии встретится с сильной командой Швейцарии. У швейцарцев старт турнира не задался, но сейчас они набрали ход. В матче против Норвегии после половины игры они уступали 1:3, однако затем выиграли четыре последних nehf подряд, набрали семь очков и одержали уверенную победу.
Если Калдвеэ и Лиллm выиграют еще пару матчей, путевка на Олимпиаду практически будет у них в кармане. До конца группового этапа осталось шесть туров.