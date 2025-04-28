Калдвеэ и Лилль продолжают борьбу за олимпийскую путевку

Испанцы проиграли два первых матча, поэтому можно было ожидать, что лидеров мирового рейтинга из Эстонии ждет достаточно легкий матч. Однако все произошло наоборот - игра оказалась очень трудной и держала в напряжении до самого конца. Ошибки соперников на последних бросках принесли победу Калдвеэ и Лиллю.

Начало сложилось удачно: первый тур благодаря точному последнему броску Калдвеэ завершился победой 2:0. Однако уже во втором туре прозвучал тревожный звонок - Калдвеэ ошиблась как на первом, так и на последнем броске, а Унануе сыграл безупречно, и у испанцев была реальная возможность взять четыре очка. К счастью, и последний бросок Отаеги оказался неточным, поэтому соперники ограничились двумя очками.

В третьем энде сборная Эстонии взяла одно очко, а в четвертом удалось украсть еще одно.

После пяти туров на табло была ничья 4:4, и эстонская пара решила использовать так называемый power play, когда камни изначально располагаются сбоку площадки. Благодаря ошибкам соперников удалось создать хорошую ситуацию с возможностью взять два или три очка, однако в концовке эстонцы допустили промах, и тур завершился минимальной победой испанцев - 1:0.