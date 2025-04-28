Повышенное детское прожиточное пособие хотят распространить на 18-летних подростков

В настоящее время размер прожиточного пособия на детей составляет 240 евро в месяц, а по достижении ребенком 18-летнего возраста оно уменьшается до 160 евро.

В дальнейшем планируется сохранить повышенную ставку пособия до достижения ребенком 19-летнего возраста, если он учится в основной школе, гимназии или профессиональном учебном заведении.

В случае принятия поправок, повышенная ставка пособия будет действовать до конца учебного года, достижения 19-летнего возраста или исключения из учебного заведения.