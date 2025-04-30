«Он такого натерпелся»: мальчик, изъятый у непутевой матери, учится доверять взрослым в новой семье

Елена и Сергей делают все, чтобы в будущем Иван с теплом вспоминал время, проведенное с ними.

Каждый год в Эстонии из семей изымается около 300 детей. Некоторые из них возвращаются к своим родителям или же находят новое место жительства у родственников. Однако для многих это невозможно, и тогда безопасный дом для ребенка ищут в попечительской семье, об одной из которых и пойдет речь в нашей статье.