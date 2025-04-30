Ср, 30.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

«Он такого натерпелся»: мальчик, изъятый у непутевой матери, учится доверять взрослым в новой семье

Елена и Сергей делают все, чтобы в будущем Иван с теплом вспоминал время, проведенное с ними.
Елена и Сергей делают все, чтобы в будущем Иван с теплом вспоминал время, проведенное с ними. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Каждый год в Эстонии из семей изымается около 300 детей. Некоторые из них возвращаются к своим родителям или же находят новое место жительства у родственников. Однако для многих это невозможно, и тогда безопасный дом для ребенка ищут в попечительской семье, об одной из которых и пойдет речь в нашей статье.

Красивый двухэтажный дом, удачно скрытый от городского шума, просыпающийся после зимы сад, по которому бегает огромный, но дружелюбный пес, и большая семья: мама Елена*, папа Сергей, двое старших детей - 18-летний Даниил и 16-летняя Василиса, а также Мирон, которому сейчас восемь.

В прошлом году в их доме появился еще и пятилетний Иван (*все имена героев известны, но изменены в интересах семьи): за свою недолгую жизнь он пережил все ужасы, которые не должен был познать маленький мальчик. Теперь же он живет обычной жизнью, пусть в неродной, но в очень заботливой попечительской семье.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх