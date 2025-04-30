«Он такого натерпелся»: мальчик, изъятый у непутевой матери, учится доверять взрослым в новой семье

Каждый год в Эстонии из семей изымается около 300 детей. Некоторые из них возвращаются к своим родителям или же находят новое место жительства у родственников. Однако для многих это невозможно, и тогда безопасный дом для ребенка ищут в попечительской семье, об одной из которых и пойдет речь в нашей статье.
Красивый двухэтажный дом, удачно скрытый от городского шума, просыпающийся после зимы сад, по которому бегает огромный, но дружелюбный пес, и большая семья: мама Елена*, папа Сергей, двое старших детей - 18-летний Даниил и 16-летняя Василиса, а также Мирон, которому сейчас восемь.