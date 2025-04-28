Денацифицировать нужно Россию, для борьбы с которой Германия обязательно должна передать Украине ракеты Taurus, заявил воюющий в 25-й десантной бригаде Украины немец с позывным Тигр (Tiger).
По словам ранее служившего в немецкой армии Тигра, его очень удивляет, почему правительство Германии до сих пор не передало украинцам мощные ракеты Taurus. Он убежден, что Россия под руководством Владимира Путина - это общий враг для многих стран, а не только для Украины.
Действия российской армии в Украине, по словам Тигра, подтверждают, что денацификация нужна именно России, поскольку поведение их армии показывает, что они не относятся к украинцам как к людям.
«Я отношусь к ним так же, как они относились к нацистской Германии, - сказал Тигр. - Чем дольше я наблюдаю за этой войной, тем больше вижу сходства [России] с нацистской Германией. Главная цель сейчас - денацифицировать россиян так же, как когда-то денацифицировали Германию».
25-я воздушно-десантная бригада - одно из украинских подразделений, которое в последнее время активно вербует на службу иностранных солдат. Крупнейшие украинские бригады, такие как 3-я штурмовая бригада и 12-я бригада Национальной гвардии «Азов», в этом году даже объявили о создании отдельных батальонов, полностью укомплектованных иностранцами. 25-я бригада пока действует в более скромных масштабах.
Немец Тигр сказал, что присоединился к 25-й десантной бригаде Украины, чтобы получить опыт ведения современной войны. Той же целью руководствовались и граждане США Олег и Шон МакВей. По словам представителей 25-й бригады, для иностранных добровольцев именно получение боевого опыта остается главной причиной вступления.
Шон, родом с Аляски, воюет за Украину уже с 2022 года, когда он защищал Харьковскую область. Сейчас в 25-й бригаде он является инструктором по подготовке.
«Поскольку это десантная бригада, сюда принимают не всех желающих. Берут только самых профессиональных и выносливых», - рассказал Шон. По его словам, отбор проходит меньше половины кандидатов. «Но те, кого принимают, после обучения и первого боевого опыта становятся такими, на кого в бою действительно можно положиться», - добавил он.
В 25-й бригаде к обучению новых солдат относятся крайне серьезно. «В отличие от России, мы больше не имеем права терять людей», - сказал Шон.
Олег - этнический украинец. Его родители переехали из Западной Украины в США, когда ему было семь лет. В США у Олега было несколько фирм, связанных с торговлей. Когда в 2022 году началась полномасштабная война, он сразу поехал в Украину.
Сначала он помогал армии с обеспечением, но позже добровольно вступил в 25-ю бригаду, где сейчас обучает иностранных солдат. По словам Олега, инструкторы максимально сосредоточены на повышении общего уровня подготовки бойцов.
«Война не убивает слабых, - сказал Олег. - На войне погибают самые сильные, поскольку они вынуждены следить за слабыми и помогать им».