По словам ранее служившего в немецкой армии Тигра, его очень удивляет, почему правительство Германии до сих пор не передало украинцам мощные ракеты Taurus. Он убежден, что Россия под руководством Владимира Путина - это общий враг для многих стран, а не только для Украины.

Эмблема 25-й воздушно-десантной бригады армии Украины. Фото: Juri Larin

Действия российской армии в Украине, по словам Тигра, подтверждают, что денацификация нужна именно России, поскольку поведение их армии показывает, что они не относятся к украинцам как к людям.

«Я отношусь к ним так же, как они относились к нацистской Германии, - сказал Тигр. - Чем дольше я наблюдаю за этой войной, тем больше вижу сходства [России] с нацистской Германией. Главная цель сейчас - денацифицировать россиян так же, как когда-то денацифицировали Германию».

25-я воздушно-десантная бригада - одно из украинских подразделений, которое в последнее время активно вербует на службу иностранных солдат. Крупнейшие украинские бригады, такие как 3-я штурмовая бригада и 12-я бригада Национальной гвардии «Азов», в этом году даже объявили о создании отдельных батальонов, полностью укомплектованных иностранцами. 25-я бригада пока действует в более скромных масштабах.