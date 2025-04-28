Отвечает Трудовая инспекция: как рассчитывается стаж сотрудника при расторжении трудового договора?

Сотрудник задается вопросом: «Я проработал у одного работодателя пять лет, затем ушел в другую компанию. Спустя год вернулся к прежнему месту работы. Сейчас, после двух лет работы, я получил уведомление о сокращении. При расчете срока предварительного уведомления должен ли работодатель учитывать весь мой стаж у него - семь лет - или только последний период работы, составляющий два года?»
Отвечает Владимир Логачев, ведущий консультирующий юрист Трудовой инспекции:
Стаж работы у работодателя рассчитывается с момента начала трудовых отношений и до их окончания. В стаж включаются также все периоды отсутствия на работе при сохранении трудового договора, например, основной отпуск, материнский, отпуск по уходу за ребенком и другие аналогичные случаи.
Таким образом, если трудовой договор ранее был расторгнут по какой-либо причине, это также прерывает стаж работы у данного работодателя.
Если спустя какое-то время после расторжения трудового договора с тем же работником заключается новый договор, то это считается началом новых трудовых отношений, и стаж начинает исчисляться заново, с даты начала новой работы.
Для работодателя знание стажа работника имеет значение по ряду причин, в том числе при определении сроков уведомления о расторжении трудового договора. Срок уведомления зависит от продолжительности стажа у данного работодателя: чем дольше стаж, тем дольше должен быть срок уведомления. Это дает работнику больше уверенности и времени на поиск новой работы.