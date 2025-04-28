Отвечает Трудовая инспекция: как рассчитывается стаж сотрудника при расторжении трудового договора?

Сотрудник задается вопросом: «Я проработал у одного работодателя пять лет, затем ушел в другую компанию. Спустя год вернулся к прежнему месту работы. Сейчас, после двух лет работы, я получил уведомление о сокращении. При расчете срока предварительного уведомления должен ли работодатель учитывать весь мой стаж у него - семь лет - или только последний период работы, составляющий два года?»