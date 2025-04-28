Отть Тянак, проваливший гонку на Канарах: явно наша подготовка была недостаточной

Победу в ралли одержал Калле Рованпера, а за ним финишировали три экипажа Toyota: Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Такамото Кацута. Пятым стал лучший пилот Hyundai Адриен Фурмо, шестое место занял Тянак, седьмым финишировал его напарник по команде Тьерри Невилль.

Победу в ралли одержал Калле Рованперя, а за ним финишировали три экипажа Toyota: Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Такамото Катсута. Пятым стал лучший пилот Hyundai Адриен Фурмо, шестое место занял Тянак, седьмым финишировал его напарник по команде Тьерри Невилль.

Тянак не смог точно сказать, с какого момента все пошло не так. «Но уже во время предгоночных тестов было ясно, что машина ведет себя не так, как ожидалось», - сказал он.

Хотя результат оказался неудачным, ралли на Канарских островах Тянаку понравилось. «Скоростные участки были классными и сложными. Это отличное ралли для гонщиков. С одной стороны, оно особенное, с другой - действительно нравится пилотам. Такое ралли отлично подходит для календаря», - отметил он.

Гонщиков теперь ждут семь этапов подряд на гравийных покрытиях. Первый из них состоится в середине мая в Португалии, последний — в сентябре в Чили. «На гравийных ралли машина должна вести себя более естественно, но мы на самом деле еще не ездили на этом автомобиле по гравию, поэтому точно сказать, что нас ждет, невозможно», - прокомментировал Тянак.

На вопрос о том, как он оценивает шины Hankook, которые в этом сезоне пришли на смену долгим годам сотрудничества с Pirelli, Тянак ответил: «Пока уровень шин хороший, никаких проблем не возникло. Для начала их этапа - весьма неплохо», - отметил он.