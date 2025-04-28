Министр: полмиллиона жителей Эстонии не должны были идти к врачу-специалисту

В 2024 году Касса здоровья профинансировала около 3,7 миллиона первичных амбулаторных визитов врачей-специалистов, из которых в 11,5% случаев была использована электронная консультация. Из всех консультаций выяснилось, что в 34% случаев пациенту не требовался прием у врача-специалиста, написала министр социальных дел Кармен Йоллер в соцсетях.