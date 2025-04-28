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Министр: полмиллиона жителей Эстонии не должны были идти к врачу-специалисту

Перевод: Каролина Вертяева
Министр социальных дел Кармен Йоллер.
Министр социальных дел Кармен Йоллер. Фото: Konstantin Sednev

В 2024 году Касса здоровья профинансировала около 3,7 миллиона первичных амбулаторных визитов врачей-специалистов, из которых в 11,5% случаев была использована электронная консультация. Из всех консультаций выяснилось, что в 34% случаев пациенту не требовался прием у врача-специалиста, написала министр социальных дел Кармен Йоллер в соцсетях.

В последнее время в Эстонии активно обсуждается роль электронных консультаций и их значение для будущего здравоохранения. Postimees публикует мнение Кармен Йоллер, опубликованное в соцсетях, без изменений:

В последнее время активно обсуждают мои слова о том, что все традиционные направления к специалистам следует заменить электронными консультациями.

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