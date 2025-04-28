Рост несчастных случаев на производстве: в прошлом году в Эстонии погибли 14 человек

В 2024 году было зарегистрировано 3384 несчастных случая на производстве - в среднем девять происшествий в день. «Эта статистика не должна оставлять никого равнодушным», - заявила глава Трудовой инспекции Кайре Саареп.

В результате происшествий на работе погибли 14 человек - на четыре больше, чем годом ранее. Среди погибших - 11 мужчин и три женщины в возрасте от 22 до 59 лет. «За каждой цифрой стоит человеческая жизнь, история. Это были чьи-то дети, супруги, матери, отцы, - подчеркнула Саареп. - Никто не должен рисковать жизнью, выполняя свою работу, но, к сожалению, это наша реальность».

Сотни случаев рака из-за условий труда

Трудовая инспекция также обращает внимание на скрытые риски для здоровья.

По данным исследования Института развития здоровья, в Эстонии ежегодно около 780 человек заболевают раком из-за воздействия вредных факторов на рабочем месте - многие из них об этом даже не подозревают.

«Очень часто ни работник, ни работодатель не знают, что использующиеся в работе вещества могут быть канцерогенами. Это незнание в итоге стоит людям жизни», - отметила Саареп.

Строительство - самая проблемная отрасль с точки зрения безопасности труда

Больше всего смертельных случаев на производстве в 2024 году произошло в строительстве. В этой сфере было зарегистрировано 289 несчастных случаев, из которых пять закончились трагически. Строительство остается одной из самых проблемных отраслей в Эстонии.