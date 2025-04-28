Рост несчастных случаев на производстве: в прошлом году в Эстонии погибли 14 человек

В День охраны труда Трудовая инспекция опубликовала статистику за 2024 год. Выяснилось, что в прошлом году количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в Эстонии выросло на 25 процентов, а в результате травм на работе было потеряно в общей сложности около миллиона рабочих часов.
В 2024 году было зарегистрировано 3384 несчастных случая на производстве - в среднем девять происшествий в день. «Эта статистика не должна оставлять никого равнодушным», - заявила глава Трудовой инспекции Кайре Саареп.
В результате происшествий на работе погибли 14 человек - на четыре больше, чем годом ранее. Среди погибших - 11 мужчин и три женщины в возрасте от 22 до 59 лет. «За каждой цифрой стоит человеческая жизнь, история. Это были чьи-то дети, супруги, матери, отцы, - подчеркнула Саареп. - Никто не должен рисковать жизнью, выполняя свою работу, но, к сожалению, это наша реальность».
Сотни случаев рака из-за условий труда
Трудовая инспекция также обращает внимание на скрытые риски для здоровья.
По данным исследования Института развития здоровья, в Эстонии ежегодно около 780 человек заболевают раком из-за воздействия вредных факторов на рабочем месте - многие из них об этом даже не подозревают.
«Очень часто ни работник, ни работодатель не знают, что использующиеся в работе вещества могут быть канцерогенами. Это незнание в итоге стоит людям жизни», - отметила Саареп.
Строительство - самая проблемная отрасль с точки зрения безопасности труда
Больше всего смертельных случаев на производстве в 2024 году произошло в строительстве. В этой сфере было зарегистрировано 289 несчастных случаев, из которых пять закончились трагически. Строительство остается одной из самых проблемных отраслей в Эстонии.
Так, в одном из случаев при работе с подъемником на площадке не оказалось квалифицированного специалиста, способного оперативно действовать в экстренной ситуации. Работник оказался зажат между стрелой подъемника и ее креплением. Коллеги заметили происшествие, но из-за отсутствия инструктажа не смогли правильно использовать аварийную систему спуска.
Спасти пострадавшего не успели.
Иностранные работники - особенно уязвимая группа
Из 2411 заявлений, поступивших в комиссию по трудовым спорам, 621 были связаны с иностранными работниками. То есть каждый четвертый трудовой спор в Эстонии касается привлеченной из-за рубежа рабочей силы.
«Иностранные работники часто не знают своих прав, из-за чего их проще эксплуатировать», - отметила Саареп. Наибольшее количество проблем зафиксировано в строительстве, транспорте, складской логистике и сфере административно-хозяйственных услуг.
Основной проблемой как для местных работников, так и для иностранцев остаются требования по невыплаченным зарплатам - работник выполняет свои обязанности, но не получает оговоренное вознаграждение. Одна из причин ухудшения ситуации - охлаждение экономики: многие компании, особенно малого и среднего бизнеса, столкнулись с финансовыми трудностями.