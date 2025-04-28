В Эстонии широко распространена практика использования старых данных об оппонентах в качестве аргументов в спорах на современные темы, пишет колумнист Иван Макаров.
Если сослаться на слова одного из самых жестких критиков Путина - Александра Невзорова, сразу найдутся читатели, которые начнут вспоминать, что он говорил более 30 лет назад. Так они уводят разговор от сути статьи и от высказываний Невзорова сейчас. Это так же нелепо, как было бы мы отказались от независимости Эстонии только потому, что Вяйно Вяльяс в прошлом был коммунистом.
Невзоров был заочно приговорен в России к восьми годам заключения, а его семья (!) признана террористической организацией. У его престарелой тещи даже конфисковали дом. Да, Кая Каллас сделала карьеру с поддержкой отца. Но любой нормальный отец помогает своим детям. Первая женщина-премьер-министр Эстонии действительно мухлевала в вопросах налогов и призывала «читать по ее губам».
Сейчас Кая Каллас занимает один из важнейших постов - она является Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президентом Европейской комиссии. Тем не менее некоторые эстонские порталы продолжают ежедневно поливать ее грязью и злорадствовать при первых же трудностях на новом месте. Они радуются ее неудачам, забывая, что Каллас - самый высокопоставленный эстонский политик в истории, и ее возможный провал стал бы поражением для всей Эстонии.
Утверждения вроде «принцесса войны разжигает войну» - низки, поскольку Кая Каллас лишь стремится предотвратить повторение с украинцами того, что Россия делала с эстонцами начиная с 1940 года. Европа уже четвертый год подряд наблюдает геноцид, лишь умеренно помогая украинцам, защищающим свои дома и детей, а некоторые государства и вовсе открыто поддерживают Россию. Кая Каллас руководствуется нормами международного права.
Она пришла в Европу, погруженную в сон, чтобы бороться за справедливость. Совершенно непонятно, почему это вызывает раздражение у эстонцев, чья собственная история полна трагедий.
В одном из изданий, считающем себя солидным, но регулярно распространяющем кремлевские фейки и опирающемся на источники из России, я прочитал, что Кая Каллас якобы хуже осла, ее мнение приравнивается к мнению осла, а работать она должна в зоопарке - смотрителем ослов. То, что подобное хамство зашло так далеко и что тысячи эстонцев это принимают и даже поддерживают своими пожертвованиями, вызывает глубокую печаль.
Именно поэтому стоит вспомнить слова Александра Невзорова, который после встречи в Париже назвал Каю Каллас самым адекватным политиком Европейского союза.
Когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров на одной из встреч в Азии заявил, что евродипломата Каю Каллас придется пережить, Невзоров охарактеризовал дипломатический стиль «боевой пташки» хамским буйством в трамвае и добавил: «Каллас действительно очень красивая, очень эффектная женщина, она крайне последовательно объясняет, какой должна быть политика в отношении России. Кая Каллас вообще является объектом ненависти всей путинистской банды, что, безусловно, служит явным свидетельством ее высокого политического качества».
Упомянутая банда - явно не та сторона, на которой должны находиться эстонцы. Эстонцы должны быть в рядах своей страны.