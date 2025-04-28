Если сослаться на слова одного из самых жестких критиков Путина - Александра Невзорова, сразу найдутся читатели, которые начнут вспоминать, что он говорил более 30 лет назад. Так они уводят разговор от сути статьи и от высказываний Невзорова сейчас. Это так же нелепо, как было бы мы отказались от независимости Эстонии только потому, что Вяйно Вяльяс в прошлом был коммунистом.

Невзоров был заочно приговорен в России к восьми годам заключения, а его семья (!) признана террористической организацией. У его престарелой тещи даже конфисковали дом. Да, Кая Каллас сделала карьеру с поддержкой отца. Но любой нормальный отец помогает своим детям. Первая женщина-премьер-министр Эстонии действительно мухлевала в вопросах налогов и призывала «читать по ее губам».

Сейчас Кая Каллас занимает один из важнейших постов - она является Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президентом Европейской комиссии. Тем не менее некоторые эстонские порталы продолжают ежедневно поливать ее грязью и злорадствовать при первых же трудностях на новом месте. Они радуются ее неудачам, забывая, что Каллас - самый высокопоставленный эстонский политик в истории, и ее возможный провал стал бы поражением для всей Эстонии.